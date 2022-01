Geen treinverkeer tussen Breda en station Gilze-Rijen

reportage Ook Hoogstra­ten ziet veel meer Nederlan­ders: ‘Wij kunnen nergens meer terecht’

HOOGSTRATEN - Wie zijn vertier dit weekend niet in het drukke Antwerpen zoekt, doet dat wel in een andere Belgische grensstad. In de winkelstraat de Vrijheid in Hoogstraten staat de ene file na de andere. Het zijn vooral veel auto’s met gele kentekenplaten, van Nederlandse dagjesmensen.

10 januari