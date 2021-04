Geen vergunning voor 538 Oranjedag in Breda, omstreden testevenement van de baan

Burgemees­ter Maastricht adviseert Depla: ‘Beter om uit te stellen bij veel verzet’

16:39 BREDA - De discussie rond het coronaproefevenement in Breda woedt hevig en de ogen zijn gericht op de burgemeester en de gemeenteraad die er maandagavond over debatteren. ,,Het doel van het Fieldlab is om te testen. Als het testen niet per se nodig is en het geeft veel verzet dan is het beter om dit evenement even uit te stellen”, adviseert burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht haar collega Paul Depla uit Breda.