Geen Vuelta, maar de samenwerking tussen Spanjaarden en Nederlanders was ‘fantastisch’

BREDA - Een Spanjaard is geen Nederlander en dat is iets om rekening mee te houden bij het organiseren van een wielerwedstrijd als La Vuelta Holanda. Want waar Nederlanders er aan zijn gewend om snel tempo te maken, duurt het in Spanje allemaal net iets langer. Dat is omdat er daar ‘meer hiërarchisch wordt gedacht’. Er zijn daar meer bazen die hun handtekening moeten zetten. ,,Maar dat heeft een fantastische samenwerking niet in de weg gestaan.’’

De Vuelta is dit jaar aan Breda voorbijgegaan. Met dank aan het coronavirus. En volgend jaar start het Spaanse wielerevenement, dus dan komt Brabant ook niet in beeld voor een of meerdere etappes. Misschien dat het in 2022 alsnog goed komt. Maar alle teleurstelling ten spijt heeft de organisatie van de Vuelta toch een rapport gemaakt van de lessen die zijn geleerd bij het op poten zetten van het wielrenspektakel. Dat is altijd handig, mocht besloten worden om de Vuelta in 2022 toch door Brabant en Breda te laten rijden.

Kloof

Er waren wat knelpunten. Zo valt het blijkbaar nog niet mee om de wielerronde te verduurzamen. Er zit een ‘kloof’ tussen de theorie dat de Vuelta het meest duurzame wielerevenement moet zijn en de realiteit dat dit niet haalbaar is. Daarom is uiteindelijk gekozen om te kiezen voor ‘een zo duurzaam mogelijk wielerevenement’.

Ook lastig: het vinden van mensen die vrijwillig als verkeersregelaar aan de slag willen. Daar zijn er heel wat van nodig, maar ze zijn moeilijk te vinden: ,,In de praktijk is het niet de meest gewilde functie.’’ Bovendien lukt het ook niet altijd om in de deelnemende gemeenten iemand te vinden die als contactpersoon aanspreekbaar is op het vinden en begeleiden van verkeersregelaars.

Gratis reclame

Voor een wedstrijd die niet is gereden heeft de Vuelta Holanda nog best veel media-aandacht weten te genereren. Op Facebook en Twitter is flink gescoord, maar ook buitenlandse kranten als La Gazetto Dello Sport uit Italië en omroepen als de Britse BBC hebben er aandacht aan besteed. Alles bij elkaar heeft dat de Vuelta ruim 7,2 miljoen euro aan gratis reclame opgeleverd.

Kapers op de kust

Het is de Vuelta-bazen ook duidelijk geworden dat een goede timing van het evenement cruciaal is. Want als het om sponsoring door het bedrijfsleven gaat zijn er op sommige momenten meerdere kapers op de kust. Dat zijn bijvoorbeeld de Formule 1 op Zandvoort, het EK voetbal of Sail Amsterdam.

Overigens is gebleken dat de betrokkenheid van bestuurders zoals burgemeesters en wethouders ‘onmisbaar’ is bij het vinden van sponsors in het bedrijfsleven.