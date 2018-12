Geen woning? Dan maar in de stacaravan

Sanering terrein Brabant Chemie Rijsbergen in 2020 eindelijk klaar

7 december RIJSBERGEN- Nog een jaar of twee en het terrein in Rijsbergen waar ooit het bedrijf Brabant Chemie stond, is klaar voor een nieuwe inrichting. De sanering van bodem en grondwater, die al in 1995 begon, is na nog wat formele procedures naar verwachting in 2020 afgerond. Dat staat in een evaluatierapport.