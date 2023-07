Gegenpressing | NAC danst op 't Heike, Vetinho verrast en Louis Vuitton in Delden

Bij de rechter Vrijspraak voor Berry: hij heeft de ruitjes van de deur niet stukge­maakt

BREDA/TILBURG - Wanneer Berry even een slijptol haalt om het slot van een fiets te slijpen, wordt diezelfde fiets door een paar bovenburen meegenomen. Dat laat de 28-jarige in Tilburg wonende Hagenees niet over zijn kant gaan.