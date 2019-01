Geitenstop? Er waren er nog nooit zoveel!

Jes Seegers (71) is kort van adem en zonder rollator komt hij de deur niet meer uit. Gevolg van een hele reeks longziekten waar de breekbare inwoner van Baarle-Nassau mee kampt. Longemfyseen, longschimmels, COPD, ouderwetse bronchitis: Seegers heeft het allemaal.

Toen de oud-ondernemer vijftien jaar geleden naar het buitengebied van Baarle-Nassau verhuisde, dacht hij samen met zijn vrouw Marian te kunnen gaan genieten van het leven. Maar inplaats van een zorgeloze oude dag tegemoet te gaan, werd Seegers chronisch longpatiënt. Volgens Seegers‘ huis- en longarts een gevolg van de intensieve veehouderij in het gebied. Zijn woning is omringd door kippen- en varkenshouderijen, bovendien heeft het stel een geiten- en schapenfarm met 4.000 beesten als buurman.

Quote Onbegrijpe­lijk. De provincie zegt we willen die geitenhou­de­rij­en niet meer. Specialis­ten wijzen op de gezondheidsrisico’s. En de gemeente gaat akkoord. Jes Seegers, Buurman geitenhouderij

Dit bedrijf besloot een paar jaar geleden te gaan uitbreiden. Van 4.000 naar 6.000 beesten. Seegers maakte bezwaar en rekende, na alle ellende met de Q-koorts en het door de provincie ingestelde moratorium op nieuwe geitenstallen, op steun van de gemeente. Maar dat pakte anders uit. De gemeente ging akkoord met de uitbreiding. Tot verbijstering van Seegers. ,,Onbegrijpelijk. De provincie zegt we willen die geitenhouderijen niet meer. Specialisten wijzen op de gezondheidsrisico’s. En de gemeente gaat akkoord.’’

Record

Het voorbeeld in Baarle-Nassau staat niet op zich. Ondanks dat steeds meer provincies besluiten om na de Q-koorts, de geitenziekte die inmiddels 95 mensenleven eiste, en gezondheidsrapporten waaruit blijkt dat er mogelijk een verband is tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en longziekten, groeit het aantal geiten gestaag. Tot 588.000 vorig jaar. Drie keer zoveel als aan het begin van deze eeuw, een record.

Brabant is met 128.000 dieren, verdeeld over 94 bedrijven, de onbetwiste geitenprovincie van Nederland meet Alphen-Chaam (bijna 14.000 geiten) als dé geitengemeente. Vrijwel alle West-Brabantse gemeenten zagen de geitenstapel vorig jaar toenemen met Breda (3.153 stuks +30%) voorop, gevolg door Baarle-Nassau (7.386 stuks, +21%) en Drimmelen (2.905 stuks, +18%). In de regio Roosendaal/Bergen op Zoom vinden we het minste aantal geitenhouderijen.

Gemeentes en provincie worstelen met de groei van de geitenstapel. Toen de bouwstop in Brabant voor nieuwe stallen werd ingevoerd, had een aantal geitenboeren al toestemming gekregen voor de bouw van een nieuwe stal. Dat gold ook voor de buurman van Seegers. ,,Dan kan je die vergunning achteraf niet opeens weigeren‘’, zegt een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau. ,,Dat is wat anders dan zeggen ‘doe maar.’ We konden gewoon niet veel anders.‘’

Quote Het zou goed zijn als het Rijk, net als bij varkens, koeien en kippen al het geval is, regels opstelt voor het aantal geiten per vierkante meter. Woordvoerder Anne-Marie Spierings, Brabants gedeputeerde

Dat veel gemeenten nauwelijks mogelijkheden hebben de groei van het aantal geiten te beteugelen, erkent ook de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings. De D66-bestuurster vindt dat het Rijk daarom een handje moet helpen om de groei van het aantal geiten een halt toe te roepen, laat ze via haar woordvoerder Floris Ran weten. Ze doelt op duidelijkere regels als het gaat om het maximum aantal geiten per vierkante meter.

Veel geitenhouders zijn sinds het moratorium meer geiten in hun bestaande stallen gaan houden. Ran: ,,De provincie heeft geen invloed op het aantal dieren per stal. Gemeenten kunnen daar wel invloed op uitoefenen. Maar het is beter dat het Rijk dit regelt en net als bij varkens, koeien en kippen regels opstelt voor het aantal geiten per vierkante meter. Dat is goed voor het welzijn van deze dieren en voor omwonenden van zo'n geitenstal.‘’

Vervolgonderzoeken

Maar vooralsnog zijn die regels er nog niet. En dus moet de provincie het voorlopig blijven hebben van haar moratorium op nieuwe geitenstallen. Dat loopt in 2020 af. Of het wordt verlengd is nog onduidelijk en hangt af van de uitkomsten van vervolgonderzoeken naar de relatie tussen geitenstallen en het voorkomen van longziekten bij mensen. Ondertussen ligt de voorgenomen uitbreiding van de geitenstal naast Jes Seegers bij de Raad van State. Seegers, happend naar adem: ,,Hopelijk steken ze er daar wel een stokje voor.‘’

Volledig scherm Jes Seegers uit Baarle-Nassau die kampt met longproblemen vecht al jarenlang tegen de uitbreiding van de geitenhouderij naast hem. © Johan Wouters