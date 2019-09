Geliquideerde Wiersum was ook rechter in Breda: ‘Iemand bij wie je niet met onzin hoefde aan te komen’

Stoof had in juni nog met Wiersum bij de rechtbank in Breda te maken toen hij een Fransman bijstond die met kilo’s speed bij in zijn auto bij Hazeldonk was gepakt. ,,Ik geloof dat ik toen weinig ruimte kreeg en uiteindelijk ook niet kreeg wat ik wilde. Derk Wiersum was een no-nonsense type. Een prima rechter, van wie ik eerlijk gezegd tot vanochtend niet eens wist dat hij ook advocaat in Amsterdam was.’’