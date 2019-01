Gemaskerde autodieven steken bestuurder met mes en gaan er met zijn voertuig vandoor in Breda

Prinsen­beek­se BAK-zittingen trekken ook jongeren

11:56 PRINSENBEEK - De Prinsenbeekse BAK-zittingen in De Drie Linden zijn onverminderd populair: alle voorstellingen zijn uitverkocht. Sinds 2016 zit het publiek aan lange tafels in plaats van in een theateropstelling en deze oktoberfeestsetting werpt zijn vruchten af; het publiek weet de carnavalsavond weer moeiteloos te vinden. Deze jaargang zijn er veertig extra plaatsen gecreëerd en is de capaciteit 360. Daarbij worden bovendien alle leeftijden bereikt. Het werkt ook mee dat steeds meer jongeren deelnemen op het podium; zij nemen immers hun vrienden mee.