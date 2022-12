Gender and Sexuality Alliance rukt op: ‘We willen een veilige school creëren’

Ellen wil het erf van haar familie delen met twaalf andere huishou­dens: ‘Dit is wat de wereld nodig heeft’

ZUNDERT - Een boerenerf delen met andere huishoudens. Er is veel interesse in, het lost leegstand in het buitengebied op. Tot zover de voordelen. Het nadeel: het is een kwestie van lange adem, want zo’n project ontwikkelen naast een gewone baan duurt lang, merkt docent Ellen Braspenning.

8 december