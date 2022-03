Genieten in Ibiza-stijl: buitenterrein Hoeve Galderzicht wordt luxe Beach Summer Club

Bredaas Actiekoor Tegen de Wind Mee zingt voor Oekraïne

BREDA - Samen zingen verbindt en biedt troost. Iets dat in deze tijden zeker nodig is. Actiekoor Tegen de Wind Mee uit Breda heeft de agenda komende dagen dan ook aardig vol staan met samenkomsten in het teken van de oorlog in Oekraïne. ‘We willen mensen een hart onder de riem steken’.

10 maart