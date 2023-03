Gerard stak Louc dood in jeugdgevangenis: acht jaar cel en tbs

Koksmes gekregen bij het koken

De 18-jarige medegedetineerde Louc probeerde S. tegen te houden, maar werd vervolgens in zijn borst gestoken en overleed kort nadien. Bij het incident maakte S. ook steekbewegingen in de richting van twee groepsleiders, van wie een hem net het mes had gegeven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat er sprake is van doodslag, twee keer een poging doodslag en van bedreiging.