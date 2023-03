Gereedschap, diesel én bier gestolen: weer elf trucks opengebroken in Terheijden

Derde klasse B Madese Boys verwikkelt in degradatie­strijd na nieuw verlies: ‘Alle hens aan dek’

Madese Boys is in eigen huis hard onderuit gegaan tegen TSV Gudok. De ploeg van Arjan Kwaaitaal verloor met 1-5 en de coach vindt zijn ploeg nu terug in de onderste regionen van de ranglijst: ,,We moeten punten gaan pakken”, aldus Kwaaitaal.