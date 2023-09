David (33) moet het land uit: ‘Het gaat niet meer over vluchten voor oorlog, maar waar je vandaan komt’

BREDA - De 33-jarige David Ubongababsi is een van de tweeduizend Oekraïense vluchtelingen die na dit weekend ons land moeten verlaten. Hij komt uit Nigeria, maar studeerde en werkte sinds 2010 in Oekraïne voor arts. Tot de oorlog uitbrak en hij in Breda terechtkwam.