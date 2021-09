Gert en Charmaine hebben een natuurlijke tuin: ‘Hier zitten geen eikenprocessierupsen’

Tweed Ride in Breda: Terug naar het Interbel­lum, naar de jaren ‘20

26 september BREDA - ,,Met de Tweed Ride is het áltijd warm”, puft organisator Paul van der Blom met een grote grijns nog na. Logisch, de circa honderd deelnemers lijken zo weggelopen uit de jaren ’20, waarbij met name voor de heren het tweed giletje, colbertje of hoofddeksel bijna essentieel is. En ja, deze stof is warm.