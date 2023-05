‘Getreiterde’ handelaar mag van rechter geen auto's verhuren: ‘Hij heeft z'n leven niet gebeterd’

Auto crasht en vliegt in brand op A27 bij Oosterhout

OOSTERHOUT - Een auto is vrijdagavond rond 19.00 uur tegen een vrachtwagen gebotst op de A27 bij Oosterhout. Na de klap vloog het voertuig in brand. Een inzittende raakte gewond en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd afgesloten tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. Inmiddels is de weg weer vrij.