Geweldsexplosie Den Hey-Acker: agressie in (jeugd)gevangenissen vaak gevolg van personeelstekort

Binnenstad Breda wacht grote corona-schoonmaak: ‘Nu kunnen we iets doen’

20:00 BREDA - Probeer al die stickers maar eens te verwijderen van een lantaarnpaal, als er allemaal fietsen tegenaan staan geparkeerd. Of probeer dat terras maar eens goed schoon te spuiten, wanneer er altijd stoelen en tafels staan. Ook Breda wordt getroffen door de coronacrisis en dat is eigenlijk voor iedereen slecht niets. Maar de pandemie biedt in ieder geval wel de ruimte om de binnenstad eens flink schoon te maken