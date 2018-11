Gewonde bij steekpartij in Breda, één aanhouding verricht

Er zijn meerdere politiewagens op het incident afgegaan. De steekpartij heeft plaatsgevonden in een woning. Dat wordt meteen als plaats delict gezien, zegt de politie. Hetzelfde geldt voor de plek waar de verdachte is aangehouden.

De verdachte heeft zelf de politie gebeld en is vervolgens aangehouden op de hoek van de Talmastraat en Heinsiusstraat. De straat is afgezet. Het mes is bij hem in beslag genomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij niet levensbedreigend gewond.