Gewonde GHB gebruiker bedreigt agenten in Dongen: ‘Nog nooit zulke erge bedreigingen gehoord’

Hulpdiensten kregen omstreeks 16.40 uur zondagmiddag een melding van een man die zichzelf onder invloed van GHB verwond had en medische hulp nodig had. Hierop kwamen agenten en ambulancemedewerkers ter plaatse. De man bleek met zijn rechterhand door een ruit te hebben geslagen. Hij bloedde hevig. Daarom besloten de verpleegkundigen dat de man naar het ziekenhuis moest.

Hierop zou de man agressief geworden zijn en bedreigde hij de agenten. Ook zou hij gedreigd hebben hun vrouw en kinderen dood te slaan of de keel door te snijden. Uiteindelijk lukte het de verpleegkundigen om de hand van de de druk gebarende Dongenaar af te binden. Voor veiligheidsredenen ging een van de agenten mee in de ambulance. Daar stopte de dreigementen van de man niet. Ook het ziekenhuispersoneel moest het bij aankomst ontgelden. Hij is na zijn behandeling aangehouden en is vastgezet in het cellencomplex in Tilburg.