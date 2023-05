Gezin in Oosterhout staat na drugsvondst voorlopig niet op straat

interview Martijn zingt in een rockband én is de baas van een energiegi­gant: ‘Muziek heeft mij als mens gevormd’

BREDA - Na een jarenlange sabbatical is deze maand het vierde album van de Bredase popgroep Rosemary’s Sons verschenen. ,,Nu doen we het in eigen beheer”, zegt Martijn Hagens, zanger, papa én CEO van het Zweedse Vattenfall. Zijn leven wordt gekenmerkt door geldingsdrang, ambitie en mooie verhalen willen vertellen.