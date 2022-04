GGD-directeur over gezondheid van West-Brabander: 'Als we niks doen, dan wordt de kloof tussen arm en rijk vele malen groter’

Speciale keet mikt op veiliger Park Valkenberg: ‘Schooiende daklozen en er wordt ook veel gebruikt’

BREDA - In Park Valkenberg is donderdag een speciale keet geopend vanwege de toegenomen overlast in het gebied. De gemeente hoopt zo op een laagdrempelige manier bewoners over te halen om klachten door te geven aan de juiste instanties.

8:46