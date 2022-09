GGD West-Brabant in de startblokken voor herhaalprik tegen corona

Huiselijke opvang voor hond en kat razend populair: ‘Het is wel hun kind, hè’

BREDA - De formule draait als een tierelier: honden- en kattenbaasjes die online contact zoeken met particuliere oppassers. ,,Het is best moeilijk om een plek in een dierenpension te vinden. Die zitten zeker in vakantietijd bomvol.”

30 augustus