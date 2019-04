GHB-gebruiker uit Den Bosch rijdt al slingerend door Breda, botst bijna tegen auto's en verliest bewustzijn

Opnieuw bezwaar in Zundert tegen ‘Tantes van Van Gogh’

20 april ZUNDERT - Er is onterecht een voorlopige vergunning afgegeven voor bouwplan de Tantes van Van Gogh in Zundert. Dat stelt een groep ‘bezorgde burgers’. In schriftelijke bezwaren proberen ze aan te tonen dat de bouwtekeningen afwijken van wat is vastgelegd in het bestemmingsplan.