Gigantische windhoos trekt over noorden van Antwerpen, ook in Zundert gespot

De Facebookpagina ‘Weerstation Zoersel & omstreken’ postte na 15.00 uur onderstaand filmpje. ,,Het lijkt wel of er een vliegtuig is neergestort,” hoor je op de achtergrond. Een grote grijze pluim steekt in de verte boven alles uit. Ergens bij de grensstreek van Loenhout en Meer.

Een voorbij razende fietser legt de windhoos ook vast op beeld bij Loenhout. Daar is goed te zien hoe hoog de hoos komt.

Ook in Nederland is de windhoos gespot. Ron Schijfs ziet vanuit zijn achtertuin in Zundert de pluim in de verte erboven uit steken. ‘Tornado op Moederdag!’ Schrijft hij erbij. In de reacties zijn er meerdere mensen die hetzelfde gezien hebben.

In het noorden van Antwerpen ging het onstabiele weer, waarbij warme lucht uit het zuiden in botsing kwam met een koudefront uit het noorden, gepaard met de stevige windhoos. Het is niet duidelijk of er schade is aangericht. In Loenhout zou de windhoos effectief aan de grond gekomen zijn, zegt HLN.