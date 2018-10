Gisbert Spaans haalde brandend afval uit loods Breda: ‘Dat vuil moest eruit en snel’

BREDA - Het zal je maar overkomen: je zit in je badjas op de bank, klaar om naar bed te gaan en dan belt je nieuwe werkgever. Of je de brandweer even kan komen helpen met het blussen van een brand.

Gisbert Spaans uit Moergestel werkt pas vijf weken voor Ecopark Breda. Een afvalverwerker aan het Hazepad in Breda. ,,Ik wist eerst niet precies wat er aan de hand was. Hoe erg het was. Maar ik heb me gelijk aangekleed en ben in de auto gesprongen.”

Quote Het was één grote witte muur van rook Gisbert Spaans, Medewerker Ecopark Breda Donderdagavond, omstreeks 21.15 uur komt de melding binnen. Er is brand uitgebroken in een loods van Ecopark. De loods, die 70 meter bij 35 meter groot is, wordt gebruikt voor de opslag en overslag van afval. Er lag gft-, huishoudelijk en grof afval opgeslagen De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig, zo meldde de Veiligheidsregio.

Christian Timmers, hoofdofficier van dienst van de brandweer: ,,we wisten niet hoe erg het was en hebben flink opgeschaald. Pas nadat we doorhadden dat de rook niet schadelijk is en de brand niet was overgeslagen, konden we weer afschalen.”

Volledig scherm Veel rook bij de brand in Ecopark Breda © BN DeStem Spaans: ,,Toen ik aankwam werd ik er eerst even stil van. Dit zijn dingen waarvan je hoopt dat ze nooit zullen gebeuren. Maar ik dacht ook meteen ‘dat vuil moet eruit en snel’. En dus pakte Spaans zijn kiepwagen en rijdt de schuur binnen.

,,Het is een grote witte muur waar je tegenaan rijdt. Je ziet niks, alleen maar rook. Ik reed op de vlammetjes af en pakte zoveel mogelijk afval per keer.” Buiten staan brandweermannen klaar. Iedere lading die naar buiten komt, wordt geblust. Het is een spectaculair gezicht.

Quote Dit is wel het heftigste wat ik heb meegemaakt op m'n werk Gisbert Spaans, Medewerker Ecopark Breda

Bang was Spaans niet. ,,Het is een overdrukcabine. Die zijn gemaakt om stof en rotzooi buiten te houden. Je blijft schone lucht inademen. In de cabine voel je de hitte ook niet.”

Volledig scherm Kiepwagen © BN DeStem

Of het gevaarlijk is? ,,Nee deze kiepwagen weegt zo’n 20 ton en heeft massieve banden. Die kan wel wat hebben. Ook zit er een sensor in die meet of de machine de rook aankan. Een keertje sloeg de machine af. Teveel rook. Toen moesten we buiten even de klep opengooien. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Laten we eerlijk zijn: het is wel het heftigste wat ik tot nu toe heb meegemaakt op mijn werk.”

Volledig scherm Gisbert Spaans van Ecopark Breda bij zijn kiepwagen © BN DeStem

Even na 23.00 uur wordt het sein ‘brand meester’ gegeven. Maar Spaans werkt door tot 03.00 uur in de ochtend. ,,Vanochtend ben ik vroeg weer begonnen met de laatste resten. Soms laait iets toch nog op.”

De brandweer is blij met deze medewerking. Timmers: ,,Anders hadden we zelf zo’n wagen moeten aanvragen. Daar gaat toch altijd meer tijd overeen.” Dit beaamt ook bedrijfsleider Henri Boom. ,,We zijn blij dat Spaans heeft kunnen helpen. Nu gaan we in overleg wat er moet gaan gebeuren.”

Bij de brand vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is vermoedelijk broei in het afval. In totaal ging het om circa 120 kuub afval, dat in een van de hoeken van de loods lag. Normaal gesproken blijft afval maximaal een dag in de loods liggen. Daarna wordt het afgevoerd.

Volgens Boom komt het ook regelmatig voor dat mensen accu’s of batterijen bij het afval gooien, die brand kunnen veroorzaken. ,,Meestal hebben mensen niet door dat ze dit doen. Dan gooien ze oud speelgoed weg, of bijvoorbeeld een wandklok of een step. Daarin zitten allemaal batterijtjes en accu's. Dit kan gevaarlijk zijn.”

Volledig scherm Afvalresten brand Ecopark Breda © BN DeStem

Volledig scherm Veel rook bij de brand in Ecopark Breda © BN DeStem

Volledig scherm Machinist Gisbert Spaans helpt de brandweer mee © BN DeStem

Volledig scherm Machinist Gisbert Spaans van Ecopark Breda helpt de brandweer mee met het verplaatsen van het (brandende) afval © BN DeStem

Volledig scherm Brand in loods bij afvalverwerker Ecopark in Breda © Marcel van Dorst/MaricMedia