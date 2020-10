Gokker die Holland Casino Breda wilde opblazen ook verdacht van liquidatie Belgische drugsboef

Hoge kosten jeugdzorg schuld van gemeenten: ‘Ze halen veel te gemakke­lijk nieuwe zorgpartij­en binnen’

13:36 De kosten voor de jeugdzorg in Brabant stijgen explosief. In vier jaar liepen de uitgaven van de Brabantse gemeenten op van 500 naar 627 miljoen euro. De gemeenten geven de schuld aan de rijksoverheid, maar critici vinden dat de gemeenten hand in eigen boezem moeten steken.