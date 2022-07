Good-old Abel pakt Breda Live in: ‘We stonden eerder in Ahoy dan in De Bommel’

Oosterhout­se taxichauf­feur acht maanden vast na doodrijden Sten (28) op Westerpark­laan

DEN BOSCH – De Oosterhoutse taxichauffeur Jihad H. zit nu definitief in de cel vanwege het doodrijden van Etten-Leurenaar Sten Ideler (28). De Hoge Raad heeft zijn cassatieverzoek niet-ontvankelijk verklaard en daardoor is de celstraf van acht maanden die het gerechtshof in Den Bosch vorig jaar oplegde definitief geworden.

