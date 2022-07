Graanbar en La Plasa Tropical slaan handen in elkaar voor mini-festivalletje

De Graanbar van Yvonne en Hanne kende vorige zomer een enorm succes. Vooral vanuit onze regio zakten er volgens de dames heel wat mensen of naar de unieke zomerbar. Midden in een maïsveld en omgeven door duizenden zonnebloemen. ,,We behouden hetzelfde concept”, vertellen Hanne en Yvonne. ,,Een speciale hoek voor kinderen en deel als bar zelf. We hebben dit jaar wel wat extra zitmeubilair want gelukkig zijn alle coronaregels ondertussen verdwenen.”

Festivalletje

Maar er is wel iets nieuws. ,,We hebben dit jaar de handen in elkaar geslagen met La Plasa Tropical van jeugdhuis Den Dorpel", zeggen de dames. ,,Zij organiseerden dat in het eerste weekend dat we open zijn en vroegen aan ons of ze het niet hier mochten doen. Een unieke win-win voor iedereen. Tussen 13 en 15.30 uur is er een heuse kindershow. Daarna volgen er optredens van Thijs & Friends, Sitse De Backer, Duo Veston, Schijfkes voor de Wijfkes, Tjap Tjeu, Beter dan de naam doet vermoeden, Freak & Freeze, neoC en Yannick & Yannick. Het laatste optreden staat gepland van 2 tot 3 uur.”