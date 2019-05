Grapperhaus blij met veilige ‘bunkerzalen’ in Bredase rechtbank

De bewindsman kwam om alles te horen over de ondermijningskamer die al ruim een jaar aan de slag is bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. De kamer moet ervoor zorgen dat er een betere 'doorstroming’ komt van grote, tijdrovende zaken over met name zware en georganiseerde (drugs)criminaliteit.

‘Wat een prachtige zalen’

Heel wat van deze complexe ondermijningszaken worden in Breda afgehandeld in twee grote zittingsruimtes op de eerste en tweede verdieping. ,,Wat een prachtige, grote zalen. Die zie je zo bijna nergens in Nederland”, reageerde Grapperhaus enthousiast en met kennis van zaken. Hij was zelf jarenlang advocaat voordat hij in de regering stapte.