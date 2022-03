Griek vrijgesproken van voorbereiden drugshandel Hazeldonk

Schoot flatsprin­ger Azzedine A. Bredanaar Soufian toch niet dood?

Een plotselinge wending maandag bij het gerechtshof in Den Bosch. Direct nadat in hoger beroep opnieuw twintig jaar cel werd geëist vanwege de moord op Soufian Zouagh (25) uit Breda, sprong Azzedine A. op. ,,Ik ben er klaar mee. Anel is helemaal niet mee naar mijn ouders gegaan. Hij zat in die auto bij die ander. Ik heb hier niks mee te maken.’’

28 maart