Grondwaterpeil in West-Brabant weer op orde: ‘Maar dit geeft nul garantie’

Scanauto gaat ook verkeerd geparkeer­de auto’s op de bon slingeren: ‘Breda lijkt wel een politie­staat’

BREDA - Scanauto’s in Breda gaan nog uitgebreider controleren. Nu scannen ze alleen nog of er is betaald voor een parkeerplek. Binnenkort gaan ze ook op zoek naar auto’s die verkeerd staan geparkeerd.