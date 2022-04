Groot koningsfeest met muziek, kraampjes en ene springkussen in Terheijden

Sint-Joseph­school bestaat 100 jaar én zit al 100 jaar in hetzelfde gebouw: ‘Regels waren regels’

Met één hand aan het oor luisteren kinderen naar stemmen die uit de muur komen. Wat heeft onze oude school te vertellen?, vragen ze zich hardop af. Basisschool Sint Joseph in Breda bestaat dit jaar 100 jaar, en om dat te vieren is er elke maand een feestje. ‘Als de muren konden praten’, was het thema van de kunstweek, één van de festiviteiten.

24 april