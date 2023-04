Groot, nieuw Aziatisch restaurant in VIP-pand aan de Bredase Haven

BREDA - Aan de Haven in Breda gaat deze zomer een nieuw, groot Aziatisch restaurant van start. Yu & Me, zoals de zaak gaat heten, komt in het pand waar voorheen Very Italian Pizza (V.I.P) zat.

V.I.P., dat ook vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Leiden heeft, is sinds enkele maanden dicht in Breda. Het was een van de grootste restaurants in de stad, met circa 350 zitplaatsen binnen en een groot terras buiten aan het water. De pizzaketen zat sinds 2017 in het pand, waar eerder horecazaken Hot Lavo en Hook Aan De Haven waren gevestigd

Restaurant Yu & Me wordt iets kleiner dan zijn voorgangers. Het pand, dat doorloopt tot aan de Visserstraat, wordt in tweeën gesplitst. Ongeveer twee derde blijft over voor Yu & Me. De rest is bestemd voor een nieuw bedrijf, met een ingang aan de Visserstraat. Het is nog niet bekend wat daar komt.

170 zitplaatsen

,,Ik verwacht dat we binnen straks nog steeds ongeveer 170 zitplaatsen hebben en buiten op het terras nog eens 160”, zegt Akee Ren, een van de eigenaren van Yu & Me. Samen met zijn vrouw, zus en zwager huurt hij het pand van bierbrouwerij AB InBev.

De 42-jarige Ren is geboren in China en kwam 25 jaar geleden naar Nederland. Sinds twintig jaar hebben hij en zijn vrouw cafetaria D’n Bolle in winkelcentrum Tuinzigt in Breda. Zijn zus en zwager hebben ook een cafetaria (Marktzicht in Uden). ,,Na zoveel jaar cafetaria, willen we iets anders proberen”, zegt Ren. De naam van het restaurant, Yu & Me, is afgeleid van het Japanse ‘yume', wat droom betekent.

Dadawan

Het concept van Yu & Me is volgens Ren enigszins te vergelijken met dat van restaurantketen Dadawan (met vestigingen in onder meer Tilburg en Eindhoven). Dat betekent gerechten als poké bowls, sushi rolls, currys en ramen. Binnenkort begint de verbouwing van de zaak aan de Haven. De opening is naar verwachting in juni of juli.