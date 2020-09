Grote bosbrand in de Chaamse bossen

‘Rolstoe­lers’ hebben pech: nog even wachten op definitie­ve brug over Belcrumha­ven

6 september BREDA - De nieuwe stalen loopbrug over de Belcrumhaven ligt er amper in of er is gekrakeel. Wat blijkt: de 45 meter lange overspanning is niet toegankelijk voor mensen met een beperking, en dan met name niet voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel. En dat steekt.