Grote kerk Breda staat in teken van kunst met Brabant Art Fair

BREDA - In de Grote Kerk van Breda vond dit weekend de Brabant Art Fair plaats. De kunstbeurs trok zowel kunstenaars als bezoekers uit heel het land. Een opkomst die ze binnen de kunstwereld momenteel best kunnen gebruiken. ,,Je hebt optimisme nodig in de maatschappij willen mensen kunst kopen.”

Standbeelden en olieschilderijen, maar ook lampen gemaakt van resthout en kunstzinnige biologische tassen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt aangeboden bij een van de 64 stands van de Brabant Art Fair. ,,We proberen de beurs hierbij zo laagdrempelig mogelijk te houden. In alle prijsklasse is er wel wat te vinden, zelfs onder de 100 euro”, vertelt beursmanager Els van Lent bij de ingang.

Harde eis

Deze drempel is een harde eis van het evenement, want goede kunst is volgens haar belangrijk voor de ontwikkeling van alle mensen. Niet alleen emotioneel, maar ook qua denkpatronen. Op de eerste dag trok de beurs zo’n 900 peinzende bezoekers. Dit is iets minder dan de voorgaande editie, al merkt Van Lent wel aan de inpaktafel dat er bovengemiddeld wordt verkocht. ,,Je kunt ook beter tien geïnteresseerde bezoekers hebben, dan 100 mensen die je stand voorbijlopen. We zijn tevreden.”

Kunstenaar Co Stam iets verderop in de kerk heeft daarentegen nog geen van zijn beeldjes verkocht. Volgens hem heeft de kunstwereld het momenteel zwaar door alle onzekerheid in de wereld. ,,Vanwege het coronavirus en de oorlog in Oekraïne wordt er momenteel gewoon weinig verkocht. Je hebt optimisme nodig in de maatschappij willen mensen kunst kopen.”

Talent

Wel heeft de pandemie Stam geïnspireerd. Zo heeft hij beeldjes gemaakt van de Griekse God Atlas en de Denker van Rodin in combinatie met de inmiddels bekende stekelige virusbal. Mensen met kunstzinnige aspiraties raadt Stam verder vooral aan om niet te wachten op het juiste moment, want dat creëer je zelf. ,,Als je talent hebt is het bijna een misdaad tegen jezelf en de mensheid om die niet te verzilveren.”

Niet alle bezoekers op de Breda Art Fair zijn even enthousiast. Zo toont onder andere Henk van der Veen zich openlijk teleurgesteld. ,,Ik merk dat ik meer foto’s maak van de kerk dan de werken, het gemiddelde niveau is niet zo hoog.” Volgens de kunstkenner raakt amateuristisch werk minder snel een gevoelige snaar omdat de technische vaardigheid ontbreekt om beleving te vangen. Andersom vraagt goede kunst ook een geoefend oog van het publiek. ,,Je moet een zekere ontwikkeling doormaken om kunst te waarderen. Je bewust worden van de verbindingen in jezelf.” Helemaal teleurgesteld vertrekt Van der Veen overigens ook weer niet terug naar Rotterdam. Het schilderij van een vrouw op de uitkijk die onverwacht bezoek krijgt van een engel emotioneerde hem namelijk wel. ,,Soms is het aanzicht van één schilderij genoeg om je dag goed te maken, ook dat is kunst.”