Grote Markt wordt te druk, dus komt Bredase Singelloop met tweede ‘hotspot’: ‘Maken we het daar ook gezellig’

Fotograaf Ilse Wolf legt dromen vast van vluchtelin­gen voor BredaPhoto

BREDA - Vijf nieuwkomers in Breda. Niet het verhaal van hun vlucht, maar hun dromen legden zij vast. Wat als alles mogelijk is? Met de hulp van fotografe Ilse Wolf maakten ze een reportage, die te zien is op BredaPhoto.

23 september