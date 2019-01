Grote treinstoring in regio Breda, tot 00.30 geen treinen

Ontmante­ling ATEA roept nog veel vragen op

11:30 BREDA - Onder werknemers van ATEA is nog veel onrust over het voornemen van de gemeente om deze Bredase sociale werkvoorzieningsorganisatie te ontmantelen. Ook in de gemeenteraad is nog niet iedereen overtuigd van het plan om de verschillende ATEA-onderdelen te herverdelen binnen de gemeente.