Haan weer terug op toren Antonius Abtkerk

Amphia eerder getroffen door storingen, ziekenhui­zen kampen steeds vaker met ICT-problemen

4 oktober BREDA/OOSTERHOUT - Het Amphia ziekenhuis in Breda en Oosterhout is vrijdag niet voor het eerst getroffen door een grote storing. In 2016 ging het in een paar maanden tijd verschillende malen mis. Maar een ICT-storing in een ziekenhuis is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer.