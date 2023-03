Hagenaar (19) krijgt acht jaar cel en tbs voor doodsteken van Louc in jeugdgevangenis

De 19-jarige Gerard S. is woensdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het dodelijke steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker.

Bij het steekincident op 15 april vorig jaar kwam de 19-jarige Louc uit Enschede om het leven. Een medegedetineerde had een steekwond in zijn arm en borstkas. De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.



Aan de steekpartij in de keuken van de groepsruimte ging een woordenwisseling vooraf. S. had van de groepsbegeleider een koksmes gekregen om een ui te snijden. S. viel uit het niets een groepsgenoot aan, waarna die zich verschool achter een groepsbegeleidster. Louc probeerde volgens de rechtbank de verdachte tegen te houden. Hij werd dodelijk geraakt in de borst.

Doodslag

Tijdens het incident werden ook steekbewegingen gemaakt richting twee groepsleiders. Een van hen kon het mes net ontwijken. De rechtbank vindt daarom dat er sprake is van doodslag, twee keer een poging doodslag en van bedreiging.

S. kampt met een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij zeer agressief kan reageren op situaties. Hij kreeg in 2021 een PIJ-maatregel opgelegd: jeugddetentie in combinatie met intensieve behandeling en begeleiding. Daarom zat hij in Den Hey-Acker. Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum hadden de rechtbank geadviseerd om S. te berechten op basis van het volwassenenstrafrecht. Daar zou hij gezien zijn voorgeschiedenis meer baat bij hebben dan bij jeugd-tbs.

Na de fatale steekpartij in Breda is onder meer besloten dat in justitiële jeugdinrichtingen voorlopig geen scherpe messen meer worden gebruikt. Ook kondigden vier inspectiediensten een gezamenlijk onderzoek aan.

