‘Halt, stop’, riep ik luidkeels, en rende erachteraan

Breda staat stil bij schrijf­ster Marga Minco: ‘Opvallend veel mensen die naar haar werk vragen’

BREDA - Ze had altijd warme woorden over voor Breda, de stad waar ze in 1920 ter wereld kwam. Vrijdag werd bekend dat Marga Minco 10 juli op 103-jarige leeftijd is overleden. ,,Ze was een prominente Bredase schrijfster, we hebben een bijzonder hoekje voor haar ingericht.”