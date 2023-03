Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Dit gaat over een man die zo te zien een goed leven heeft. Gelukkig getrouwd en fijne kinderen. Als ballast draagt hij de ziekte van Parkinson met zich mee. Hij accepteert dit en maakt er het beste van.

Creatieve workshop starten

Hij is creatief en volgt een beeldhouwworkshop, is daar zo opgetogen over dat hij besluit een creatieve workshop te starten voor mensen die ook parkinson hebben of een andere spierziekte waardoor ze beperkt zijn in hun handelingen. De workshop heet ‘Handen uit de Mouwen’ met als steunnaam ‘Handen kunnen meer dan Trillen’.

Er kan getekend en geschilderd worden, of met klei werken, zowel beeldend, draaiwerk als keramiek. Hij legt zijn plannen voor aan enkele mensen uit de zorg en fysio en drie weken later gaat de workshop van start met een ondersteunende vrijwilliger en acht deelnemers. Nu, 9 jaar later, vier vrijwilligers, zowel artistiek als zorgzaam en tien deelnemers, waarvan enkele al sinds het begin. Er hebben in die afgelopen jaren al meer dan 30 mensen meegedaan.

Quote Genieten als je de werkende handen ziet en ontspannen gezichten

Het is genieten als je de werkende handen ziet en de ontspannen gezichten, die vertellen hoe fijn iedereen bezig is. Verwonderd zijn over het resultaat en nooit gedacht zoiets moois te kunnen maken.

Terugkijkend constateert de man dat hij een blij gevoel heeft over de ontwikkelingen, maar hij weet ook dat je altijd alert moet blijven. Het is noodzakelijk om steeds opnieuw mensen te activeren en ze te laten genieten van de mogelijkheden die er zijn voor iedereen.

Hans Verschuren,

Etten-Leur

