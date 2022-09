Hartje Ginneken is intiem buurtfestival, maar wel met Nick & Simon en BLØF

BREDA - Burendag is pas over twee weken, het grootste buurtfeest van Breda vond echter deze zaterdag al plaats. Hartje Ginneken was met 7000 verkochte kaarten ‘stijf uitverkocht’, volgens organisator Johan de Vos.

Het voormalige dorpje telt 5430 inwoners. Veel van hen verzamelden zich al vroeg in de middag bij de poorten van het festivalterrein op het Schoolakkerplein. Maar ook daarbuiten werd volop meegenoten van de muziek. Anouk Schretzmeijer staat met een groepje buren op een meter of vijftig áchter het podium. Op een biertafel staan wijn en hapjes. ,,We hebben elk jaar een buurtborrel met iedereen uit het appartement”, vertelt ze. ,,Dit jaar besloten we om dit samen te laten vallen met Hartje Ginneken. Gezellig toch? De muziek krijgen we er gratis bij.” Tegelijkertijd is Schretzmeijer wel op TicketSwap aan het kijken voor overgebleven tickets. ,,We willen dadelijk nog even het terrein op.”

Volledig scherm Enthousiasme voor Nick & Simon. © Pix4Profs/ Gino van Outheusden

BLØF en Nick & Simon

De mannen van BLØF staan met hun naam bovenaan het affiche, waar ook Rolf Sanchez, Sem van Rozendaal, Marco Kanters, Davy Keys en Wulf op staan. Met huisband MT Bottles als sfeermakers op de momenten dat op het hoofdpodium de instrumenten gewisseld worden. De grootste blikvanger op de speellijst zijn echter Nick & Simon, de afgelopen weken veelvuldig in de media vanwege hun aangekondigde breuk. Even na vijven betreedt het Volendamse duo het podium van Hartje Ginneken. De bijzondere setting is Simon niet ontgaan. ,,Heel bijzonder, zo’n festival midden in de woonwijk”, vindt hij.

Volledig scherm Mogelijk een van de laatste optredens van Nick & Simon als duo. © Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Eindelijk is het zover

Els Adriaansen is vanuit de nabijgelegen wijk Heuvel naar het Ginneken gekomen met haar man en vrienden. ,,We hadden de kaarten al twee jaar liggen”, zegt ze. ,,Eindelijk is het zover.” Ze is blij Nick & Simon nog eens live te zien voor ze elk hun eigen weg gaan. ,,De eerste en laatste keer dus. En om die reden wilde ik ze nu héél graag zien.” Koen Jorissen maakt even verderop een filmpje van de zangers. ,,Niet voor mij hoor”, haast hij zich te zeggen. ,,Voor mijn dochter. Ik vind het prima zo, maar ik zal ze niet draaien in de auto. Voor mij is BLØF dé band die ik graag wil zien.”

Volledig scherm Zanger Paskal Jakobsen van BLØF. © Pix4Profs/ Gino van Outheusden