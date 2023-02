Haven van Breda krijgt nieuw café: 'Hier geniet je van een mooi uitzicht'

indebuurt.nlEen luie stoel, een biljartklok en een bel die je kunt luiden om een rondje voor de kroeg te geven. Dat heeft het nieuwe café ‘Ergens in Breda’ allemaal. Eigenaren Marcel en Monique zijn trots op hun nieuwe bruine kroeg. “Ik mis die sfeer van vroeger een beetje in Breda”, zegt Marcel.

Na jaren in de scheepvaart gewerkt te hebben, kreeg ik nu de kans om mijn wens uit te laten komen”, zegt Marcel. “Mijn wens was om een eigen bruine kroeg te hebben. Ik ben blij dat ik de nu kans kreeg om deze kroeg aan de Prinsenkade 13 (waar voorheen café De Brug zat) te kopen. De afgelopen tijd waren we aan het klussen en hoorden we van veel voorbijgangers dat ze het leuk vinden dat er weer eens een bruine kroeg naar Breda komt”, vertelt Marcel.

Ergens in Breda

De nieuwe kroeg opent de deuren op vrijdag 10 februari. “We hebben het café aan de Prinsenkade (voorheen café de Brug) gekocht en omgetoverd tot een bruine kroeg. Op 1 januari 2023 kregen we de sleutel en hebben hard gewerkt, om de juiste sfeer te creëren. Nu kunnen op vrijdag 10 februari open.”

Marcel geeft aan dat iedereen welkom is in het café. “Een bruine kroeg leeft vooral bij de wat oudere generatie, maar jongeren zijn zeker welkom”, zegt Marcel. “Bij ons geniet je van een mooi uitzicht op de haven en kun je rustig wat drinken, een potje biljarten, darten of krantje lezen.”

Typerende spullen

Bij een bruin café denk je direct aan een traditionele kroeg met schaarse verlichting en veel donkerbruin hout. Daarnaast beschikt het café over authentieke spullen, zoals een biljartklok. “De biljarttafel moet nog binnenkomen, maar de biljartklok is er al. “Het is wel grappig”, zegt Marcel. “Want de klok werkt nog met kwartjes, die we uiteraard voor klanten kunnen wisselen.

