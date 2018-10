Heb jij 'm al gespot: grauwe veldwants rukt op in Brabant

Tien jaar geleden was de wants nog zeldzaam in Nederland. ,,Sinds een paar jaar komt het dier steeds vaker voor. Eerst alleen in Limburg, maar wandelt tegenwoordig heel Nederland door. Ondertussen is het een algemene soort geworden", vertelt Vincent Kalkman vanuit natuurgebied Ossenwaard bij Deventer waar hij op dit moment onderzoek doet naar wantsen. Kalkman is projectleider bij EIS Kenniscentrum Insecten in Leiden.