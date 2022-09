Heemkundekring brengt avondlange ode aan Prinsenbeek

Freek de Swart

Dat heemkunde vrijwel alle facetten van het leven beslaat is zaterdagavond goed te zien bij het muzikaal mediaspektakel Prinsenbeek BinnensteBuiten in sporthal De Drie Linden. Zowel operazangers als trommelaars, maar ook hoedenontwerpers en lokale beeldhouwers passeren de revue. Net zoals trotse teksten als: ,,Voor ons Beekse mensen blijft ons durrupke nog steeds een wonder. De Beek zit immers in ons bloed we kunnen echt niet zonder.” Een cover van het nummer 15 miljoen mensen.

De meeste aandacht tijdens de avond gaat natuurlijk richting de geschiedenis van het dorp zelf. Zo leert het publiek dat Prinsenbeek pas tijdens de Duitse bezetting een zelfstandige gemeente werd onder de naam Beek. In die tijd nog een echt Rooms dorp waar de Katholieke kerk een groot deel van het privé leven dicteerde. ,,Als er even geen kleine op komst was klopte meneer pastoor op de deur om te informeren of het niet tijd werd voor een nieuw kind.”

De ontkerkelijking in de jaren daarna wordt in Prinsenbeek vooral gesymboliseerd door de sloop van de neogotische kerk. Deze maakte midden jaren zestig plaats voor een modernere variant met minder opsmuk en plaatsen. Ook geeft pastoor Holters in deze periode voor het eerst toestemming voor het ‘carnavalsgebeuren’ in de Beek. ,,Hieruit ontstond het beroemde gezegde: bij het vallen van de toren is het Boemeldoncks carnaval geboren.”

Het zijn ook de jaren dat Prinsenbeek groeit als kool. Toen het dorp in 1942 zelfstandig werd kende het 3688 inwoners. 33 jaar later kon al de 10.000 bewoner worden verwelkomd. Wat wel hetzelfde bleef is het grote aantal verenigingen. Ook tijdens de heemkunde-avond wordt het programma om de zoveel tijd onderbroken door lokale clubs zoals de Jump Dance Factory. ,,Prinsenbeek is absoluut niet het mooiste dorp van Brabant, maar het heeft wel een groots verenigleven om trots op te zijn”, laat Ad van Melis van Op De Beek in de pauze weten. Als bewijs noemt hij het aantal leden van zijn eigen hobbyclub. Dat zijn er namelijk meer dan de twee Bredase heemkundekringen bij elkaar.

Verder roemt Van Melis de manier waarop de autochtone Bekenaar de import uit de randstad in de jaren 60 heeft verwelkomd binnen de gemeente. ,,De verdubbeling van het aantal inwoners heeft nooit frictie opgeleverd en het saamhorigheidsgevoel alleen maar versterkt.” De avond zelf is volgens Van Melis vooral belangrijk om mensen binding te geven met hun roots. Hij meent dat mensen die het verleden kennen van hun omgeving daar ook zorgzamer mee omgaan. ,,Ook jij bent een product van de laatste decennia en eeuwen.”

Iemand die niet hoeft te worden overtuigd van de meerwaarde van Prinsenbeek is Johan Ploeg. Hoewel de man zelf in Klundert woont is hij idolaat over het Bredase dorpje. ,,Ik heb hier op een smartlappenkoor gezeten en de mensen zijn hier zo vrolijker en spontaner dan elders.” Zo meent Ploeg dat hij sneller op straat wordt begroet door vreemden dan in zijn eigen woonplaats. Een verklaring hiervoor heeft de man niet, anders dan dat het verenigleven blijkbaar sociaal maakt. ,,Misschien zit hier ook wel iets in het water van de beek.”

