Helft nieuwbouw naar ‘eigen volk’ in wijken en dorpen van Breda: is dat eerlijk?

Michelin­ster, een lust of een last? ‘Je bent verslaafd aan het geven van kwaliteit, maar rendabel is het niet’

BREDA – Een levende garnaal op ijs, daarna eekhoorntjesbrood met mos. Bijzonder. Net als een bord met dennentak, waar we meteen onze tanden in zetten. Dat valt vies tegen. Een geschrokken gastheer verschijnt net te laat aan tafel voor de waarschuwing: het taaie hout is decoratie en oneetbaar. Het gaat louter om de stukjes bloemkool tussen de naalden...