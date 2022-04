Henk Egbers (1928-2022) was een erudiete man met een prachtige stem

Henk Egbers was een ex-priester die in de jaren zestig als kunstredacteur ging werken bij toen nog dagblad De Stem. Eerder was hij ontslagen als kapelaan in Amersfoort, omdat hij wilde trouwen met Marianne Kluver en samen wilde werken in de rooms-katholieke kerk. Via oud-hoofdredacteur Loek Leijendekker kon hij aan de slag bij de regionale krant in Breda, maar niet direct onder zijn werkelijke naam want dat lag gevoelig in het katholieke zuiden.