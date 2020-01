Herplant je kerstboom en heb eind dit jaar weer dezelfde in huis: ‘Hou je taai, jongen!’

Cru hoor, om na een relatie de ander botweg aan straat te zetten. Ook al duurde de verhouding een week of drie. Toch zie je het in de eerste week van het nieuwe jaar massaal gebeuren, ook in Breda. Heb je met veel gevoel een kerstboom uitgezocht, wordt hij na drie weken afgedankt. Op straat geflikkerd. Of, nog erger, versnipperd of in de fik gestoken.