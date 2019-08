‘Het feit dat iemand anders besluit dat je kind dood moet, is onverteerbaar’

Toen Jack Keijzer vorige week maandag hoorde van het drama dat zich die middag in Breda had voltrokken, kreeg hij de tranen in zijn ogen. “Zoiets betrek je uiteraard op jezelf. Dergelijk nieuws komt bij veel mensen aan als een schok, maar ze gaan snel weer tot de orde van de dag. Logisch. Maar bij mij, bij anderen van wie ook een kind door geweld om het leven is gebracht, blijft nieuws zoals dat uit Breda natuurlijk veel langer hangen. Ik weet door wat voor hel die ouders nu gaan.”



In 2007 overleed Pascal, de 16-jarige zoon van Keijzer. Hij was verwikkeld in een drugsruzie en werd om het leven gebracht. Twee mannen werden veroordeeld. Keijzer, woonachtig in het Noord-Hollandse Hoogkarspel, is voorzitter van de Federatie van Nabestaanden van Geweldslachtoffers, een samenwerkingsverband van een aantal lotgenotenorganisaties.