Het gaat helemaal niet beter rond het station: ‘Nergens is de overlast zo groot als hier in Breda’

Het advocatenkantoor twijfelt of het in de Bredase stationsbuurt wil blijven zitten. Bewoners vertellen dat ze worden achtervolgd tot aan hun voordeur. Personeel van een koffiebar betrapt een naakte zwerver in het toilet. ,,Ik heb vijf vestigingen nabij stations, maar nergens is de overlast zo groot als in Breda”, zegt de eigenaar.