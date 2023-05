Het gaat van heet tot lava-in-een-potje bij het Heet Zuur Hop Festival: ‘Kwestie van oefenen’

Topklasse Vrouwen Gedegra­deerd DSE stuurt Eldenia richting de gevarenzo­ne

Rode lantaarndrager DSE heeft in Arnhem de derde overwinning van het seizoen geboekt. Na een eerste helft waarin de kansen niet benut werden, wisten de Etten-Leurenaren in de tweede helft een achterstand om te buigen in een overwinning.